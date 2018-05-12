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12 Mayıs 2018 11:24

Tekdenli öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü

Özel Tekden Eğitim Kurumları ve Güpgüpoğlu Vakfı tarafından organize edilen Rifat Güpgüpoğlu Satranç Turnuvası’nın ikincisi başladı.

Tekdenli öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü

12 Mayıs 2018 11:24



Tekden Koleji’nde düzenlenen satranç turnuvasına 500’ün üzerinde öğrenci katıldı. Yaş gruplarına ayrılan öğrenciler, dereceye girebilmek için ter döktü. Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, “Tekden Eğitim Kurumları’nın Güpgüpoğlu Vakfı ile beraber organize ettiği ve aynı zamanda TÜZDEV’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz turnuva inşallah hepimiz için hayırlı olur. Gençlik Spor Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Satranç; çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın aklını güçlendiren, zekasını açan, sabrı öğreten aynı zamanda planlı düşünmeyi çocuklarımıza öğreten bir spor. Bu bakımdan çok önem vermemiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapma gayretindeyiz. İnşallah süreklilik arz edecek bu şampiyona bugün ulusal bazda yapmaya çalışıyoruz ama Türkiye’nin bütün şehirlerinde yapılan bir şampiyona haline dönüşür. Gün gelecek Türkiye şampiyonları dünyada söz sahibi hale gelecektir. Arzumuz, isteğimiz bu” ifadelerini kullandı.



Turnuvaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.




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