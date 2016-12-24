Tekden’li öğrencilerden Halep ve şehit yakınları için dostluk maçı

Tekden Fen Lisesi öğrencileri ile Tekden Ortaokulu öğrencileri, Halep’e destek için basketbol maçında karşı karşıya geldi. Maçtan elde edilen gelir, Halep’e ve şehit ailelerine bağışlanacak.

Tekden Fen Lisesi ve Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından Halep ve şehit aileleri için dostluk maçı düzenlendi. Maçtan elde edilen bilet geliri, Halep’e ve şehit ailelerine bağışlandı. Maç öncesinde konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrenciler ile gurur duyduklarını söyledi. Tekden, "Sevgili gençler, gördüm ki yine yapacağınızı yapmışsınız. Size layık olan yapmışınız. Allah sizlerden razı olsun. Siz, sadece kendini düşünen, sadece kendisi için yaşayan insanlardan değilsiniz. Bunu görüyoruz. Mazlumları ve masumları düşünüyorsunuz. Şehit ailelerini düşünüyorsunuz. İnsanlığın en büyük duygusu budur. Sizi görünce geleceğe olan ümidim artıyor. Sizler diriliş neslinin evlatlarısınız. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan sizlersiniz. Bu bizim gurur kaynağımız ve göğsümüzü kabartan bir olaydır. Eğitimcilerimizin sizlere verdiği bütün fedakarlıklar helal olsun. İnşallah yapacağınız yardımlar yerine tam manasıyla ulaşır. Sadece Halep’te değil, Musul’da, Kerkük’te, Doğu Türkistan’da ve Arakan’da gençler ve çocuklar sizleri bekliyor. Sizlerin en iyi şekilde gelişip Türkiye’yi çağlar üzerinde çıkarmanızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan da, "Siz değerli öğrencilerimizden şeref duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü Türk milleti tarihinden bugüne kadar adaletiyle mazlumun yanında yer alarak onlara yardım eden bir millet olarak yücelmiştir. Tarihimize baktığımızda her zaman dünya üzerindeki mazlumlar zulüm görenler gözünü Türk milletine dikmiştir. Şuanda olduğu gibi. Dünya üzerinde birçok yerden herkes Türk milletinin kendilerine uzanacak olan elini bekliyor. Bizler asil milletin evlatlarıyız. Bu asaletimizi bu tür davranışlarımızla gösteriyoruz" diye konuştu.