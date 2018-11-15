Temizlik işçilerinden örnek davranış

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, çöp konteynerinde buldukları ve içerisinde yüklü miktarda paranın olduğu cüzdanı uzun uğraşlar sonucu buldukları sahibine teslim etti.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hasan Uslu, Oğuz Sarıkaya ve İsmail Korkutan, çöp konteynırının içerisinde yüklü miktarda para buldu. Sanayi içerisinde dükkanları tek tek gezen işçiler, cüzdanın sahibini bularak teslim etti.

Onurlu bir davranış sergileyen işçilere teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Görevlerini yerine getirirken cüzdanı bulan arkadaşlarımız hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etmiştir. İşçilerimiz aslında olması gereken davranışı sergilemişlerdir. Günümüzde bu tür durumlarda olumsuz vakalarla karşılaştığımız için onların bu davranışı topluma örnek teşkil etmektedir ” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nde böyle örnek davranışların her zaman yaşandığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “İşçilerimiz, ailelerinden öğrendikleri doğru davranışları yaşam şekli haline getiriyorlar. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün de bir çalışanımızı, kıyafeti tozlu olduğu için hassasiyet gösterip, namazını caminin bahçesinde kılmıştı. Geçen yıl ise yine bir çalışanımız, ziynet eşyası ve değerli eşyaların olduğu el çantası bulup sahibine teslim etmişti. Bundan dolayı başkanlığını yaptığım bu kurumda böyle çalışanlarımızın olması bizim açımızdan gurur vericidir. Dürüstlükleri ile hem kendilerine, hem de belediyemize yakışır şekilde hareket eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onurlu bir davranış sergileyen çalışanlarımızın herkese örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cüzdanın sahibi 30 yaşındaki Ali Sirer ise, Eski Sanayi Bölgesinde yürüdüğü sırada cüzdanını kaybettiğini belirterek, “Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki görevli çalışanlar, çöpleri almaya geldiklerinde cüzdanımı bulmuşlar. Sonra beni bulmak için buradaki herkese sormuşlar. Uzun uğraşlar sonunda bana ulaştılar. Cüzdanımda hiçbir eksik yok. Ben cüzdanım bulunmaz diye ümidimi kesmiştim ama arkadaşlar sağ olsunlar cüzdanımı bulup, bana teslim ettiler. Özellikle bu şekilde dürüst davranışlarından dolayı Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Temizlik işçileri de hiç düşünmeden cüzdanı sahibine teslim ettiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını ifade etti.