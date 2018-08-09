Tercihlerin Adresi “Melikgazi’

Üniversiteye giriş sonuçlarında öğrenci ve velilerimize doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezinde tercih masası oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezinde öğrencilere tercih hizmeti veren Tercih Masası öğrenci ve Velilere her türlü bilgi akışını sağlamaktadır. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlerimiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Bu neden ile gençlere doğru tercih doğru eğitim konusunda yardımcı oluyoruz” dedi.

Tercih Masası rehberlik görevlilerince değişen sistemle birlikte akla gelen tüm sorulara cevap verildiğini ve alternatifli yol haritası çıkarıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu bir belediye olarak Tercih Masası hizmetinin ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Tercih de bulunan öğrenci ve velileri ise bu hizmetlerden son derece memnun olduklarını, Tercih Masası ile huzur ve gönül rahatlığı ile hem şehir, hem fakülte hem de bölüm tercihinde bulunduklarını söylediler.