Terminal Kavşağı'ndaki katlı kavşak çalışmaları hızla ilerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kocasinan Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda tamamlanan katlı kavşakların ardından Osman Kavuncu Bulvarı'nda yapımı süren katlı kavşak için de çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'ye 4 yılda 14 katlı kavşak kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, göreve gelir gelmez çalışmalarına başlayarak tamamladıkları Ulaşım Master Planı doğrultusunda şehrin yoğun bulvar ve kavşaklarına tek tek çözüm getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Şehrimizin önemli ana arterlerinden olan Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Şehir Terminali önünde katlı kavşak yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Proje kapsamında Terminal Kavşağı'na giriş-çıkış rampaları dahil toplam 550 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde alt geçit inşa ediliyor. Proje tamamlandığında geliş-gidiş istikametlerinde 2'şer şerit trafik akışına imkan verecek şekilde yol platformu olacak. Alt geçit köprüsü taşıyıcı sistemi fore kazıklar üzerine oturmakta olup, değişken boylarda toplam 801 adet fore kazık imalatı tamamlandı” dedi.

Şehir Hastanesi'nin de hizmete girmesiyle Terminal Kavşağı'nın çok daha yoğun bir hale geldiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Kavşakta, Boğazköprü istikametindeki trafiği alta alıyoruz. Üstte ise Şehir Hastanesi istikametindeki trafik ile Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı olacak. Burada yaptığımız çalışmalarda da tıpkı daha önce yaptığımız katlı kavşaklarda olduğu gibi yan yollar vasıtasıyla trafiği kesintiye uğratmadık. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak Terminal Katlı Kavşağı'nı da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.