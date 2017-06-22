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22 Haziran 2017 10:25

Terminalde bayram yoğunluğu

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Terminalde bayram yoğunluğu

22 Haziran 2017 10:25


Kayseri’de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlar, terminale gelerek biletlerini alıyor.


Terminalde bilet satışı yapan Şevket Ören, bayramın yaklaşması ile beraber bilet satışlarında bir artış olduğunu söyledi. Kayseri’den gidenlerden çok gelenlerin olduğunu kaydeden Ören, o yüzden bayram sonunda işlerin daha arttığını kaydetti.


Ören, “Bayram dolayısıyla bilet satışlarımızda bir artış var. Fakat bayramdan önce Kayseri’den diğer şehirlere bir gidiş olmuyor. Geliş oluyor. Bayramdan sonra bizim yoğunluğumuz daha da artıyor. Cuma günü tatil olduğu için öğretmenlerin ve öğrencilerinde dönüşleri oluyor. Buda bizim işlerimizi artıyor. Bizde bu yoğunluğu önlemek için ek servisleri açıyoruz. Ne kadar kalabalıkta olsa yolcu talebine cevap vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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