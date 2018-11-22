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Terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD’nin propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.


PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptıkları belirlenen Şirin A. Ve Fillik G.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.


Gece yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda gözaltına alınan Şirin A. ve Filik G. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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