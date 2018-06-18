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18 Haziran 2018 12:58

Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

24 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi gözaltına alındı

18 Haziran 2018 12:58


Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/MCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Bülent B. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlı Bülent B. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.




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