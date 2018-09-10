THOM Yüzme Sporcuları Sezonu Açtı

Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Yüzme branşında bu yıl 10-18 yaş arası 30 bayan - 60 erkek olmak üzere toplam 90 sporcu çalışmalar yaparak yarışmalara katılacak. TOHM Yüzme antrenörleri İbrahim Dağhan, Ali Özmen, Vacid Köse, Corrada Rossa eşliğinde haftanın 6 günü hız kesmeden devam edecek olan antrenmanlar sabah ve akşam seansları olarak yapılıyor.

Sabah seansına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde kara antrenmanı yaparak başladıklarını, kara antrenmanlarındaki amaçlarının sporcuların vücutlarının kuvvetlenmesini sağlamak istediklerini belirten İbrahim Dağhan, akşam seansında ise havuzda teknik çalışmalar yaparak sporcuların yüzmede teknik geliştirmelerini sağladıklarını belirtti.