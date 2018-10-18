Kayseri'de tarıma yeni bir boyut kazandıran Kocasinan Belediyesi'nin 2 yıl önce başlattığı Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi meyvelerini verdi.

2. hasadın ardından laboratuvar ortamında işlenen bitkiler, lise öğrencileri tarafından gıda ve ilaç endüstrisine kazandırılıyor. Liseli gençlerin yapmış olduğu çalışma hem onlara yeni bir iş alanı hazırlıyor hem de tarım alanında önemli bir istihdama kapı aralıyor. AR-GE çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ürünlerin Kayseri'ye ve ülke ekonomisine uluslararası pazarda büyük bir kazanç sağlayacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, proje kapsamında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin laboratuvar ortamında yapmış olduğu AR-GE çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, proje ile Kayseri'nin tarımsal alanda yeni bir potansiyele kavuştuğunu ve çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunduklarını belirtti. Çiftçilerin sağlıklı ve lezzetli bitkiler üretirken yüksek gelir sağlayabileceklerine de dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bitkilerimizin ekimi, dikimi ardından da hasadını yaptık. Böylece lavanta, adaçayı, melisa, kekik, ekinezya, nane gibi uluslararası pazarda ekonomik yönden oldukça kazanç sağlayan bitkilerin Kocasinan'ımızda da yetiştirilebileceğini kanıtlamış olduk. Bugün gençlerimizin yapmış olduğu çalışmalar, onlara da yeni bir iş kapısı açmış olacak. Ayrıca distilasyon çalışmalarının ardından yağı ve suyu çıkartılarak, kozmetik ve tıp alanında da kullanılan ürünler ihraç edilebilir hale gelecek. Bu çalışmanın oluşmasında bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlar ile değişik endüstri alanlarında şehrimizde yer alabilecek” diyerek sözlerini noktaladı.

İncelemenin ardından okulda bulunan atölyeleri gezip daha sonra okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla eğitim üzerine sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sohbet havasında geçen ziyaret, Başkan Çolakbayrakdar'ın öğretmenlerin talep ve temennilerini dinlemesiyle sona erdi.