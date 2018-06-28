Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya yeni görevinde başarılar diledi. Ticaret İl Müdürlüğü olarak çok alanda hizmet verdiklerini kaydeden Fırat, “En önemli görevimiz tüketici konusu. Şirketlerle, esnaf ve sanatkarlarla, yapı kooperatifi haricindeki kooperatiflerle ilgili görevlerimiz var. 23 sektörde kooperatifimiz var, onları biz takip ediyoruz. Son günlerde konusu çok geçen ikinci el araçlarla ilgili yönetmelik, ev emlakçılığıyla ilgili yönetmelikleri de biz yürütüyoruz. Bundan sonra da yetkilendirme ve belge verme işlemi devam edecek” dedi.

İkinci el araçlarda yetki belgeleri ile ilgili yönetmeliğin tamamlandığını, ancak satıcıların belgelerini alması gerektiğini belirten Fırat, “Satıcıların ya da yetki sahiplerinin bu işle ilgili belge alması gerekiyor. Şu anda o belgeyi alamadıkları için veremiyoruz. Belge tamamlandığında otomobillerde 100 metrekare, motosikletlerde 30 metrekare iş yerine sahip işverenler e-devlet üzerinden bize müracaat edecekler, biz de gerekli denetimleri yaptıktan sonra eğer başvuru uygunsa yetki belgesini vereceğiz ve yetki belgesi olmayan hiçbir vatandaş da bu işi yapamayacak” diye konuştu.

Aydemir: “Gazeteciler ve STK’lar bulundukları şehre işbirliğiyle katkı sunuyor”

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya yeni görevinde başarılar diledi. Gazetecilerin, kendileri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bulunduğu şehirlerin gelişimine katkı sunduklarını belirten Aydemir, “Yeni yönetiminiz, yeni göreviniz hayırlı olsun. Sizler bizden daha aktif biçimde bu şehre katkı sağlayan bir mesleğin mensuplarısınız. Kayseri’mizin daha da ilerlemesi için bizler de üzerimize düşen bir görev olduğu zaman her zaman basınımızla beraber, bu tür faaliyetler içinde olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.