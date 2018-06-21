Ticaret Odasından KAYSO’ya Ziyaret

Ziyarette birlik beraberlik duygusuna vurgu yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın Başkanım sizi ve ekibinizi burada görmek bizi son derece mutlu etti. Sizlerin daha meşakkatli ve uzun bir seçim döneminiz vardı ama hayırlısıyla sonuçlandı. Bu bizim beklediğimiz, olmasını istediğimiz bir sonuçtu. Özellikle TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu tüm gezilerinde hatırlattığı gibi, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bizim bugüne kadarki eksikliğimiz maalesef bu idi. İnşallah bundan sonra hep birlikte, beraber hareket edeceğiz” dedi.

Bundan sonra gerek Ticaret Odası, Ticaret Borsası gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla kol kola, sırt sırta vererek memleketin sanayisini, ticaretini ve ekonomisini geliştirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Zaten alt yapısını daha önce beraber konuştuğumuz, Kayseri’nin ticaret ve sanayisinin sorun ve çözüm önerilerini tartışmak için bir platform kurma çalışmamızdan kamuoyuna bilgi vermiştik. İnşallah prosedürleri de yerine getirerek, geniş bir katılımla sizinle konuştuğumuz gibi, bu platformuda oluşturup gayet güzel bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum. Ben tekrar sizlere ve yönetim kurulu üyelerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Birlikte güzel işlere imza atacaklarını açıklayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Sanayi Odamızın yeni yönetiminin tüm sanayicilerimize şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biliyorsunuz seçimleri yaptıktan sonra bizimde seçimlerimiz vardı, zaman uzadı. Geç kaldık kusurumuza bakmayın. Heyecanlı bir ekibimiz var. İnşallah sizlerle beraber Kayseri’nin ekonomisini, hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Bizlerde sizlerle beraber çalışmaktan mutlu olacağız. Kayseri’nin yapılacak çok işi var. Güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizin şahsınızda tüm yönetim kurulu üyelerinizi tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.