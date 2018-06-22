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22 Haziran 2018 10:36

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması ile meydana gelen kazada kaldırımda yürüyen yaya ağır yaralandı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

22 Haziran 2018 10:36


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Papatya caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 BT 855 plakalı otomobil ile 38 T 0891 ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Otomobilin bir kısmı asılı kalırken, apartman bahçesine düşmekten ağaç kurtardı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de araçlarda kurtarma çalışması yaptı. Kazada ağır yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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