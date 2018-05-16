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16 Mayıs 2018 13:54

Tıra çarpan halk otobüsü refüje çıkarak durabildi: 9 yaralı

Kayseri’de bir halk otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpıp refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Tıra çarpan halk otobüsü refüje çıkarak durabildi: 9 yaralı

16 Mayıs 2018 13:54


Kaza, Nalçik Bulvarı Gökkent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 022 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 38 GA 162 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan halk otobüsü, refüje çıktı. Kazada, halk otobüsünün içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi ulaşıma kapatarak, inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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