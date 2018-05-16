Tıra çarpan halk otobüsü refüje çıkarak durabildi: 9 yaralı

Kaza, Nalçik Bulvarı Gökkent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 022 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 38 GA 162 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan halk otobüsü, refüje çıktı. Kazada, halk otobüsünün içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi ulaşıma kapatarak, inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.