TMMOB Kayseri Şubesi’nin Yeni Başkanı Akif Aksoy oldu

TMMOB Kayseri Şubesinde yapılan bir basın toplantısıyla görevi devreden eski başkan Ersin Fener, sadece oda başkanlığından istifa ettiğini, yönetim kurulu ile birlikte oda çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Ersin Fener, “2004 yılından beri şube yönetim kurulu üyeliği, 2014 yılından itibaren de 3 dönemdir şube başkanlığını yürüttüğüm odamdan bugün itibariyle şube başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum. Bundan sonra ki süreç içerisinde oda yönetim kurulumuzun oy birliği ile belirlemiş olduğu Akif Aksoy arkadaşımıza oda çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Fener, "Ben sadece şube başkanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonra ki süreç içerisinde yine Makine Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu üyeliğim devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde oda faaliyetlerini icra etmeye devam edeceğiz. Bu yapıdan kopmak kolay olmuyor. Ben bundan sonra ki süreç içerisinde bu bayrak yarışında, bu bayrağı emanet ettiğimiz arkadaşımın ve yönetim kurlu üyelerinin bundan sonra ki süreçte olduğu gibi bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya devam edeceklerini daha da üst noktalara taşıyacakları konusunda da endişemin olmadığını buradan ifade ediyorum. Makine Mühendisleri Odası bundan evvel olduğu gibi ilimizin meslek odaları içerisinde en aktif meslek odası olarak temsil edilmeye faaliyetlerini yapmaya devam edeceği kanaatindeyim. Yeni şube başkanımıza hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

İstifa etme gerekçesini açıklayan Ersin Fener, geçtikleri Ocak ayı içerisinde genel kurul yaptıklarını bu dönemde bazı sorunların oluştuğunu dile getirerek başkanlık görevinden istifa ederek Kayseri İl Koordinasyon görevini üstlendiğini dile getirerek: “Kayseri İl Koordinasyon Kurulu görevini de üstlenmiş durumdaydık. Bu süre içerisinde şu kanaate vardık. Biz iki görevi de icra etmeye çalışıyorduk. Bu noktada seçilerek geldiğimiz odamızın faaliyetleri asli unsur olarak ön plana çıkıyordu. İl Koordinasyon görevlerinde sekte yaşıyorduk. Bundan sonra ki süreç içerisinde Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulunu daha aktif çalıştırma adına gerekliliğini düşündük. Bu görevin daha sağlıklı yürütülmesi adına bir görev değişikliğinin daha doğru olacağını düşündük. Bunu ben yönetim kurulumla paylaştım. Geçtiğimiz hafta şube yönetim kurulumla bir toplantı yaptım. Toplantı neticesinde de şube yönetim kurulum oy birliği ile Akif Aksoy kardeşimizi başkan seçti” dedi.

TMMOB Kayseri Şubesi’nin yeni başkanı Akif Aksoy, bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı Ersin Fener’e teşekkürlerini ileterek, aldıkları bu bayrağı daha ileriye götürebilmek için çok çalışacaklarını ifade ederek: “ Çok gayret edeceğiz. Ersin Fener başkanımız görevini bıraktı ama yine bizimle beraberdir. Daha fazla çalışıp, daha fazla gayret edip, daha yukarılara götürmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.