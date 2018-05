TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile birlikte Boydak Holding’e bağlı Merkez Çelik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Ardından holding binasında açıklamalarda bulunan Gülal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile aidiyeti ve iltisakı bulunan 960 şirketi TMSF’nin yönettiğini kaydetti. Gülal, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurumumuz kayyumluğunda idare edilen şirketler var. Yaklaşık 2 senedir FETÖ ile aidiyeti ve iltisakı tespit edilen kişilere ait kurumların TMSF kayyumluğunda yönetilmesi söz konusudur. Bu manada elimizde an itibariyle 960 şirketimiz var. Bu şirketlerin toplam olarak aktif büyüklüğü 50.3 milyar TL seviyesindedir. Ciro olarak 27.3 milyar TL seviyesindedir. Öz kaynak olarak da 19. 5 milyar TL seviyesinde bizdeki toplam şirketlerin büyüklükleridir. An itibariyle bu şirketlerimizde 48 bin 535 kişi çalışıyor. Bu şirketlerdeki temel politikamız şudur. Biz bu şirketlerde herhangi bir irtifa kaybı istemiyoruz. Bu şirketlerin her biri birer milli servettir. Dolayısıyla katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemiz için lokomotif faaliyet göstermeye devam edecekler. Bugünde bu yapının en büyüğü olan Boydak Holding’deyiz. Bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz ve bu şirketlere basiretli tüccar anlayışı içerisinde yönetmeye çalışıyoruz. Bu şirketleri devir tarihinde aldığımızda aktif olarak 44.8 milyar TL seviyesindeydi. Bugün yine toplam olarak söylüyorum 50.3 milyar TL seviyesinde ve bu şirketler TMSF kayyumluğunda yüzde 12 olarak büyüdüler. Ciro olarak da 24.7 seviyesinde aldık, şuan 27.3 seviyesinde ve burada ciro olarak yüzde 11 seviyesinde bu şirketler büyüdü” şeklinde konuştu.

Boydak Holding’i devraldıktan sonra yüzde 18 büyüdüğünü kaydeden Muhiddin Gülal, “Bu yapının en büyüğü olan Boydak Holding’e geldiğimizde, Boydak Holding sadece Kayseri özelinde değil, ülkemizin de önemli bir kuruluşudur. Burada da çok şükür başımız dik. Boydak’da da devir aldığımız itibariyle 8 milyar TL olan aktif büyüklük şuan itibariyle 9.6 seviyesindedir. Burada da yüzde 18’lik bir büyüme söz konusudur. Biz 2017 yılında Boydak Holding’i yüzde 30 seviyesinde büyüttük. Holdingde de 114 bin 435 kişi çalışıyor” dedi.

323 şirkette tasfiyeyle alakalı çalışmaların sürdüğünü kaydeden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Tasfiye edilen hemen hemen 323 tane şirketimiz var. Tasfiye edilmedi ama tasfiyeyle alakalı çalışmalarımız sürüyor. 323 tane şirketimiz gayri faaldir. Dolayısıyla bu gayri faali şirketlerle alakalı geri raporlama ve tespitleri yaptık, süreç devam ediyor. Bu yılsonuna kadar en azından tasfiyeyle alakalı çalışmaları tamamlamış olacağız. 323 tane firmamızı tasfiye etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Şirketlerin satışıyla alakalı bir soru üzerine Gülal, şu cevabı verdi:

“Bir malın ekonomik devamlılığıyla alakalı bir tehlike söz konusuysa, firmanın satışı gündeme gelebiliyor ama Boydak’da zaten böyle bir tehlike söz konusu değil. Boydak mali olarak oldukça kuvvetlidir. Diğer taraftan eğer kaynak oluşturma noktasında firmanın varlıkları varsa, daha çok varlık satışı yöntemiyle şirketlerimize kaynak aktardığımız oldu. Bu süreçte çok fazla şirketlerimizi satmayı düşünmedik. Burada temel sebebimiz, her halükarda mahkeme sürecinin netleşmesini istiyoruz. Çünkü Boydak’la alakalı savcımız müsadere kararı istedi. Müsadere, hisseleri oranında malların hazineye geçmesi demektir. Eğer müsadere kararı alırsak elimiz daha kuvvetlenir diye bekliyoruz.”

Bir gazetecinin şirketlerin FETÖ’ye aktarılan para miktarını sorması üzerine TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “O bilgiler savcılarda var. Benim burada paylaşmam çok doğru olmaz. Boydak Holding ile alakalı bir mailde, buranın eski hissedarlarından birisi ‘Biz örgüte şuana kadar 500 milyon TL kaynak aktardık’ şeklinde bir mailini biz tespit ettik ve savcımızla paylaştık. Savcımız bunun gereği olarak da, muhtemelen müsadere kararını verirken önemli bir delil olarak bunu kullandı. Ben göreve başladıktan sonra özellikle büyük şirketlerde bir ID denetimi yaptık. Bu ID denetiminde de önemli delillere ulaştık. Bu delilleri de ilgili savcılarımızla paylaştık” şeklinde cevap verdi.

‘Bizi en fazla yoran inşaat şirketlerimizdir’ diyen Gülal, Dumankaya ve Fİ Yapı’daki mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, “Maalesef orada ciddi mağdur arkadaşlarımız var. Dumankaya’da ve Fi Yapı’da. Ben, başladığım andan itibaren bütün konsantrasyonum bunu üzerindeydi, bu mağduriyetleri nasıl çözeriz diye. A, B ve C planlarımızı yaptık, son aşamadayız. İnşallah seçim öncesi bu mağduriyetlerle alakalı bir aksiyon almış olacağız ve o mağduriyetleri de gidermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.