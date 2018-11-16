TOKİ Konutlarında Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve belediye işbirliğinde yapılan konutların çevre düzenleme çalışmaları başladı.

İncesu Sutansazi, Örenşehir ve Saraycık mahallesinde 4. Etap TOKİ asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Yüklenici firma tarafından projenin son etabı olan çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, istinat duvarı çevrelerinde şev çalışması, mahalle parklarının yapımı, ana caddeler ve ara sokakların yol ve kaldırımlarının yapımı için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.