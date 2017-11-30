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30 Kasım 2017 10:27

TOKİ’ye yapay şelale yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

TOKİ’ye yapay şelale yapılacak

30 Kasım 2017 10:27

Memduh Büyükkılıç, alt yapı sorunu bulunmayan ve mekansal olarak son derece modern yapıları ile dikkat çeken TOKİ bölgesinde belediye yatırımları ile çevresi ile bütünleşen yaşanabilir mekanlar oluşturulduğunu söyledi.


Görsel ve genel estetik


TOKİ bölgesinde yer alan semt pazaryeri ile bölge halkının büyük bir eksikliğinin giderildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Toki Bölgesindeki Demokrasi Parkının bulunduğu alanda çukur bir yer bulunmaktaydı. Bu çukur alanın daha görsel olarak değerlendirilmesi ve parkın genel bütünlüğünün sağlanması açısından yeni bir proje hazırlandı ve bu alana yapay bir suni şelale yapılmasına karar verildi. Böylece hem estetik bir görüntü hem de parkın geneline yeni bir görsel zenginlik katılmış olacaktır. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi.


Çevresi ve doğası ile bütünleşen park


Melikgazi Belediyesi tarafından Toki bölgesine yapılacak olan parkın çok amaçlı ve çok işlevsel olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, TOKİ Pazaryerinin yanında yer alan Demokrasi parkının yapay şelalesinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.




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