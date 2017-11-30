TOKİ’ye yapay şelale yapılacak

Memduh Büyükkılıç, alt yapı sorunu bulunmayan ve mekansal olarak son derece modern yapıları ile dikkat çeken TOKİ bölgesinde belediye yatırımları ile çevresi ile bütünleşen yaşanabilir mekanlar oluşturulduğunu söyledi.

Görsel ve genel estetik

TOKİ bölgesinde yer alan semt pazaryeri ile bölge halkının büyük bir eksikliğinin giderildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Toki Bölgesindeki Demokrasi Parkının bulunduğu alanda çukur bir yer bulunmaktaydı. Bu çukur alanın daha görsel olarak değerlendirilmesi ve parkın genel bütünlüğünün sağlanması açısından yeni bir proje hazırlandı ve bu alana yapay bir suni şelale yapılmasına karar verildi. Böylece hem estetik bir görüntü hem de parkın geneline yeni bir görsel zenginlik katılmış olacaktır. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi.

Çevresi ve doğası ile bütünleşen park

Melikgazi Belediyesi tarafından Toki bölgesine yapılacak olan parkın çok amaçlı ve çok işlevsel olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, TOKİ Pazaryerinin yanında yer alan Demokrasi parkının yapay şelalesinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.