Tom Dick Harry Tiyatro oyununa büyük ilgi

Kayseri'nin önde gelen tiyatrocularından Murat Karslı ve Güray Duman'ın ekibiyle hazırlamış olduğu Tom Dick Harry adlı Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda sergilenen oyuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Murat Karslı yönetmeliğinde oynanan oyun ve oyuncular izleyenlerden tam not aldı. Tiyatro oyununa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Tiyatro grubumuza çok teşekkür ederim. Tiyatroyu halkımıza sevdirmek için emek veren bu gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Devlet Tiyatroları sanatçıları edasıyla izlediğimiz bu oyun bizlere keyifli anlar yaşattı. Tiyatro Grubumuza ait oyunlar devam edecektir. Her oyunumuzun böyle dolu dolu izlenmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyunu bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş Yönetmen Murat Karslı'ya çiçek takdim etti.