Toplu taşıma araçlarına ‘panik butonu’ geliyor

Yaptığı çalışmalarla Türkiye’de ilklere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Şehir içi ve ilçeler arasında kullanılan toplu taşıma araçlarına ‘panik butonu’ yapacak olan büyükşehir belediyesi, bu sayede otobüslerde yaşanacak herhangi bir olumsuz durumda anında müdahale etmeyi amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, şehir içi ve ilçelerde hizmet veren araçların hepsinin kamera ve araç takip modülleriyle takip edildiğini söyleyerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 600 tane kent içerisinde çalışan otobüsümüz var. Bunun dışında da ilçeler ve Kayseri arasında yolcu taşımacılığı yapan 172 tane minibüsten oluşan toplu taşıma filomuz var. Bu filonun tamamı Filo Yönetim Merkezi’nde takip edilip, izlenmekte. Her otobüsümüzde 3 adet, minibüslerimizde de 2 adet kamera var. Bunların dışında da araç takip modüllerimiz de araçlarımızda bulunmakta. Hem kameralar ile araç içerisindeki şoför ve yolcuların durumu takip edilmekte aynı zamanda araç takip modülleriyle de araçların nerede olduğu izlenmekte” dedi.

‘Panik butonu’ hakkında bilgiler veren Gündoğdu, uygulama ile daha konforlu ve güvenli hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi. Bu alanda Türkiye’de ilk olabilecek bir uygulamayı hayata geçireceklerini kaydeden Gündoğdu, “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çok kötü olaylar yaşandı. Bunu engellemek için herhangi acil durumlarda, yolculara acil çağrı yapabilmesi için bir panik butonu uygulaması yaptık. Bu da Türkiye’de belki de bu alanda yapılan ilk uygulama. Herhangi bir acil durumda yolcu butona basarak filo yönetimine alarm gönderebilmekte, aynı zamanda şoförün yanında bulunan buton ile de şoför Filo Yönetim Merkezi’ne acil imdat çağrısı gönderebilmekte. Bu çağrı alındığı zaman otomatikman aracın içerisindeki kamera Filo Yönetim Merkezi’ndeki ekrana gelmekte, buradaki operatör arkadaşlar o an aracın içerisindeki durumu izledikten sonra gerek bizim kendi ekiplerimize gerekse kolluk kuvvetlerine bilgi vererek en hızlı bir şekilde araca müdahale edilmesi sağlanmakta. Bu şekilde yolcularımıza daha konforlu, daha güvenli, bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Tamamen çalışmalarımızı bu yönde odakladık. Buradaki yapmış olduğumuz çalışmalar da bunun bir parçası” diye konuştu.

Bir ay içerisinde filonun tamamında uygulamaya geçileceğini de sözlerine ekleyen Feyzullah Gündoğdu, “Şu anda bütün araçlarımıza kurulumlar yapılmakta. Birkaç aracımıza test kurulumlarını yaptık, satın almalar tamam. Kamera montajları devam ediyor. Bir ay içerisinde filonun tamamını devreye almış olacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılıkta yine bir ilki gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.