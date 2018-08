Toplu Ulaşımda Kayseri Farkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle yeni alınan ve maliyeti yaklaşık 16,5 milyon TL olan 10 adet 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüsü kamuoyuna tanıttı. Başkan Çelik, 3,5 yılda alınan otobüs sayısının 133’e ulaştığını ifade ederek bu rakamın çok önemli bir yatırımı işaret ettiğini kaydetti.

Şehrimizin ulaşımını daha da rahatlatacak olan yeni nesil toplu ulaşım araçlarının tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

“ATTIĞIMIZ TOKATTAN DERS ÇIKARMAMIŞLAR”

Tanıtım programında yaptığı konuşmada ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Biliyorsunuz ki ülkemiz ekonomik bir terörle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz’daki hain kalkışmayla irademize, egemenliğimize, bağımsızlığımıza hakim olamayan şer güçler, ekonomik terörle kendilerince yarım bıraktıkları işi tamamlamaya kalktılar. Demek ki 15 Temmuz’da bu milletin dik duruşundan ders alamamışlar. Demek ki, 15 Temmuz’da hainlere ve işbirlikçilerine attığımız tokattan ders çıkarmamışlar. 15 Temmuz’un ertesi günü 40 yıllık planı boşa çıkardığımız gibi ekonomik terörü de Allah’ın izniyle boşa çıkaracağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de milletinden aldığı güçle asla eğilmeyen ve geri adım atmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“AYAĞIMIZ GAZDAN ÇEKMİYORUZ”

15 Temmuz sürecinde olduğu gibi ekonomik terör sürecinde de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hız kesmeden yatırımları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayağımızı gazdan çekmedik ve tempomuzu düşürmedik. 15 Temmuz’un hemen ertesinde Hulusi Akar Bulvarı’nın temelini atarak yatırımlarımıza devam etmiştik, şimdi de her alandaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sizlerin de şahit olduğu gibi alt yapıdan kentsel dönüşüme, sosyal projelerden üretimi artıracak projelere kadar her alanda büyük bir gayretle gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda çok büyük yatırımlar yaparken ulaşıma daha fazla önem veriyoruz. Bu nedenle geçen yılı Ulaşım Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda üç ayrı çevreyol büyüklüğündeki bulvarın yapımına başladık. Mevcut katlı kavşaklara ilave olarak 13 katlı kavşağın yapımına başladık ve bu dönemde tamamlayacağız. Mevcut yollarımızı genişlettik, kavşaklarımızda düzenlemeler yaptık ve trafik akışını kolaylaştırdık. Bu yıla Ulaşım Yılı demedik belki ama çok daha artan bir tempoyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan ulaşım alt yapısını çok daha iyi hale getirirken bir taraftan da toplu ulaşımı yaygınlaştırmak ve daha konforlu hale getirmek için gayret gösteriyoruz.”

3,5 YILDA 133 OTOBÜS

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosunu yeni nesil araçlarla büyütmeye ve gençleştirmeye devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ulaşım filosuna maliyeti yaklaşık 16,5 milyon TL olan 18 metre büyüklüğünde 10 adet doğal gazlı aracı daha eklediklerini söyledi. Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak için daha önce 30 raylı sistem aracı aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Ardından otobüs alımlarımız başladı. Önce 35 sonra 50, ardından 20 otobüsle toplam 105 otobüsü filomuza kattık. Bugün bunlara ilave olarak 10 otobüs daha ulaşım ağımıza katılıyor. Körüklü dediğimiz 18 metre boyundaki bu otobüslerimiz şehrimizin yoğun hatlarında çalışacak. Ayrıca elektrikli otobüsler için de ihalemizi yaptık ve bu otobüslerin yapımı devam ediyor. Önümüzdeki günlerden itibaren bu otobüsleri de teslim alacağız. Elektrikli otobüslerin 8 adeti 25 metre uzunluğunda ve raylı sistem araçları büyüklüğünde olacak. Ayrıca bugün tanıtımını yaptığımız otobüslerin boyunda 18 metrelik 10 adet elektrikli otobüs daha alıyoruz. Böylece 3,5 yılda aldığımız toplam otobüs sayısı 133 oluyor” diye konuştu.

Hiçbir olumsuzluktan etkilenmeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, silahlı ya da ekonomik terörün kendilerini bu şehir ve bu ülke için gayret göstermekten alıkoyamayacağını kaydetti. Başkan Çelik sözlerinin sonunda yeni nesil toplu taşım araçlarının şehrimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte yeni araçları inceledi. Araçlarla ilgili bilgi veren Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, 145 yolcu kapasiteli doğal gazlı aracın doğaya dost olduğunu söyledi. Araçlarda yolcu güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve 24 saat online olarak aracın izlenebildiğini ifade eden Gündoğdu, araç içinde ayrıca Türkiye’de ilklerden bir tanesi olan “Acil durum butonu” bulunduğunu da dile getirerek herhangi bir olumsuzluk halinde bu butonlara basılmasıyla filo yönetim merkezine alarm verilebildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, de araçların konforuna vurgu yaptı ve bu araçlarda her türlü iklimlendirmenin bulunduğunu söyledi.

Yeni alınan doğal gazlı otobüsler Başkan Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Büyükşehir Belediyesi önüne gittiler. Araçlar Kayseri’nin yoğunluğu bulunan mahallelerinde servise çıkacaklar.