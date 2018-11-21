İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Topunu almak isterken kanalizasyon çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’de kaçan topunu almak isterken bina önündeki kanalizasyon çukuruna düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de kaçan topunu almak isterken bina önündeki kanalizasyon çukuruna düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak üzerinde 17 Kasım tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki O.N., kaçan topunu almak isterken yaklaşık 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan O.N, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriyeli çocuk Omer Naami, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.