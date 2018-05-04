Torlak’tan ’Uber’ yorumu

Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen ’Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. AGÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Torlak, "30 yıl önce şuanda hiçbirimizin akdedemediği, zihnimize getirmediği, bir dünyayla ve bir ekonomi modeliyle karşı karşıyayız. İster istemez bu karşılaştığımız yeni durumda bize farklı gerçekliklere göre kendimizi hazırlamamızı gerektiriyor. Hem bireysel olarak hem şirketler olarak hem de kurumsal düzeyde böyle bir gerçeklik. Artık kaba bir rekabetin ve mücadelenin çok fayda etmeyeceğini biliyoruz. Uber’in mesela uygulamada olduğu bir yerde sizden her türlü harcamanızı belgelendirmenizi istiyor, gittiğiniz yerde birazcık güven problemi hissediyorsunuz ve burada da Uber var. Daha gitmeden ‘Ben şu saatten havaalanından çıkacağım, lütfen bana bir araç’ diyorsunuz. Bu aracın size plakası bildiriliyor, şoförün ismi bildiriliyor, fatura alırken herhangi bir insani problem yaşamayacağınızı biliyorsunuz, en azından başınıza bir hal geldiğinde ‘Ben şu Uber’in taksisindeydim, şoförün ismi buydu, plakası buydu, şuraya giderken şu problemi yaşadım’ diyebilme şansınız var. Hepsinden önemlisi de ödeyeceğiniz parayı biliyorsunuz. Geçenlerde haberlere de konu olmuştu. Dönem dönem maalesef oluyor. İstanbul’da 3 kere Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya götürülmüş ve bin 500 TL’lik fatura çıkarılmış gibi. Bu tür art niyetlilerin yaptıklarını bütün meslek gruplarına atfetmemiz doğru olmaz ama nihayetinde bu big datanın olduğu dijital ekonomilerde ciddi bir inovasyonla karşı karşıyayız. Bu inovasyona karşı ‘Ben dedemden, babamdan böyle gördüm, beni ilgilendirmez, ben malımı satıyorum’ deme şansına sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Rekabetçi yoğunluğu artırmaya yönelik önlemlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Ömer Torlak, "Piyasadaki domine edici girişimleri azaltmaya yönelik dolayısıyla rekabetçiliği ve rekabetçi yoğunluğu artırmaya yönelik önlemlere ihtiyacımız var. Nihayetinde bütün bunlarla birlikte aslında hedefimiz daha rekabetçi, rekabetçilik düzeyleri daha yüksek işletmelerimiz olsun ki, küresel markalarımız olsun. Daha katma değeri yüksek ürünlerle bizde ihracatımızın kilogram fiyatını daha yükseğe çekelim. O kadar ton ihracat yapıyoruz, gram karşılığı ithalatı biliyoruz" dedi.