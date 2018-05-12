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12 Mayıs 2018 09:01

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kayser i’de Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

12 Mayıs 2018 09:01



Olay, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde meydana geldi. G.Ö. (23) yönetiminde ki 23 FT 911 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpan araç olay yerinden ayrılırken, çarpmanın etkisiyle refüje çıkan ve yön levhasına çarpan diğer araçta bulunan G.Ö. ve F.İ. ise hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırdı.



Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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