Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Olay, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde meydana geldi. G.Ö. (23) yönetiminde ki 23 FT 911 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpan araç olay yerinden ayrılırken, çarpmanın etkisiyle refüje çıkan ve yön levhasına çarpan diğer araçta bulunan G.Ö. ve F.İ. ise hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırdı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.