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28 Haziran 2018 13:55

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki polis memuru Ömer Bilge son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2018 13:55


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 40 yaşındaki Polis Memuru Ömer Bilge, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Bilge’nin cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan törenin ardından Ömer Bilge’nin cenazesi, cenaze namazının kılınması için Hunat Camii’ne getirildi.


Öğle namazına müteakip kılınan cenazenin ardından Ömer Bilge İldem mezarlığında toprağa verildi.




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