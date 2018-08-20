Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 15:13

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş Seyit Tekir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş son yolculuğuna uğurlandı

20 Ağustos 2018 15:13


Kayseri’nin Develi ilçesi Sindelhöyük mahallesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş Seyit Tekir, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sindelhöyük Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Tekir’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



"Olay"


Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada, Y.S. yönetimindeki 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Kırklareli’nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit Tekir hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç