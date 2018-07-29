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29 Temmuz 2018 14:05

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

29 Temmuz 2018 14:05


Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Uzman Onbaşı Mustafa Toyran’ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü Mustafa Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Günal’ın naaşı dün akşam saatlerinde memleketi Kayseri’ye getirildi. Günal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yeşilova Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Deniz, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, Günal’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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