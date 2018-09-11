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Trafik kazasında yolcu otobüsü refüje çıktı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, bir araçla çarpışan yolcu otobüsü refüje çıktı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, bir araçla çarpışan yolcu otobüsü refüje çıktı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 LN 641 plakalı yolcu otobüsü ile 38 KN 670 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü refüjde bulunan ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.


Meydana gelen kazada otobüs içinde bulunan iki yolcunun hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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