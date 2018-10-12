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Traktörün ikiye bölündüğü kazada sürücü ağır yaralandı

Kayseri’de kamyonla traktörün çarpıştığı ve traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de kamyonla traktörün çarpıştığı ve traktörün ikiye bölündüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi girişinde A.G.'nin kullandığı 38 JG 188 plakalı kamyon ile Halim Y.'nin kullandığı 38 LN 587 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, ağır yaralanan Halim Y. çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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