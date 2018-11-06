Tren ile minibüs çarpıştı: 2 ölü

Kayseri'de tren ile minibüsün çarpışması sonucu minibüste sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Adana yolu Örenşehir mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 LD 783 minibüs ile 33 043 nolu tren çarpıştı. Kazanda minibüste bulunan 2 kişi sıkışırken, olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de minibüste sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Minibüsteki kişilere ulaşan ekipler, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.