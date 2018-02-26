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26 Şubat 2018 14:09

TRT sanatçıları AGÜ’de konser verdi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) TRT Sanatçıları tarafından Türk Sanat Müziği Konseri verildi.

TRT sanatçıları AGÜ’de konser verdi

26 Şubat 2018 14:09

‘Gönülden Nağmeler’ adlı program kapsamında verilen konser, TRT Nağme Radyosu’ndan da canlı yayınlandı.



Konser, Sümer Kampüsü Rektörlük Konser Salonunda gerçekleştirildi. Konserde TRT Sanatçıları Nazlı Kanaat ve Alper Dinler sahne aldı. Sanatçılar, Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerini seslendirdi.



Gerek sahne performansları gerekse seslendirdikleri eserlere kattıkları yorumları ile izleyenlerden bol alkış alan sanatçıların verdiği konser yaklaşık bir saat sürdü.


AGÜ Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran, sanatçılara çiçek vererek onları ve saz arkadaşlarını kutladı.


Prof. Dr. Baran, yapımcılığını Emine Kıraç ve Şaika Erdoğan’ın yaptığı ’Gönülden Nağmeler’ adlı program kapsamında düzenlenen konserin sonunda sanatçılara, günün anısına teşekkür plaketleri verdi.




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