TSM Kadınlar Korosu İncesu’da konser verdi

Konser İncesu belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Ak parti Başkanı İsmail Tekinsiz ve İncesu halkının katılımıyla gerçekleşti. Tüm sanatçılar adına koro şefine çiçek hediye eden Başkan Karayol etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Pazar akşamı -10 derecede Kayseri’den bizler için buraya kadar teşrif eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ses sanatçısı kardeşlerime, Saz sanatçısı kardeşlerime, Orkestra şefimize ve Şube müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden bizler için çok güzel Türk halk müziği konseri verdiler. İlerleyen tarihlerde bu şekilde konserlerimiz devam edecektir ve hepsine sizlerin adına teşekkür ediyorum ve bu çiçeği orkestra şefimize takdim ediyorum.”