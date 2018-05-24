Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Selçuk Edem en fazla projenin bir arada olduğu bir açılış olacağını kaydederek eserlerin içerisinde ekonomiye değer katacak önemli projelerin bulunduğunu da söyledi. Bilimsel çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Okul Müdürü Erdem, "Bugün TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın okulumuzda 44 projeyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Zannedersem Kayseri’de sayısal olarak en fazla projenin bir arada olduğu bir açılış olacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin danışmanlığında birbirinden güzel eserler yaptılar. Bir boyunca çalıştılar. İçlerinde ekonomiye değer katacak çok güzel eserler de var. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından ziyaretçiler fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler de projelerini uygulamalı alarak misafirlerine anlattı.