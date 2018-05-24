Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 14:52

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

24 Mayıs 2018 14:52


Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Selçuk Edem en fazla projenin bir arada olduğu bir açılış olacağını kaydederek eserlerin içerisinde ekonomiye değer katacak önemli projelerin bulunduğunu da söyledi. Bilimsel çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Okul Müdürü Erdem, "Bugün TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın okulumuzda 44 projeyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Zannedersem Kayseri’de sayısal olarak en fazla projenin bir arada olduğu bir açılış olacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin danışmanlığında birbirinden güzel eserler yaptılar. Bir boyunca çalıştılar. İçlerinde ekonomiye değer katacak çok güzel eserler de var. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Açılışın ardından ziyaretçiler fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler de projelerini uygulamalı alarak misafirlerine anlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç