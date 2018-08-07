Dr. Fatih Tanrıverdi, Memorial Kayseri Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, metabolizma hastalıkları, nöroendokrinoloji, travmatik beyin hasarı ve hipofiz üzerine etkileri, spora bağlı kafa travması ve hipofiz, erişkinde growth hormon eksikliği ile ilgili yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Prof. Tanrıverdi, 2012 yılında TÜBİTAK tarafından sağlık bilimleri alanında ’Nöroendokrinoloji Alanında Travmatik Beyin Hasarının Hipofiz Bezi Üzerine Etkileri’ ve ’Spora Bağlı Kafa Travmasına Bağlı Hipofiz Yetmezliği’ konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle teşvik ödülüne layık görülmüştü.

109 adet uluslararası yayın

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, 1998-2003 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002-2003’te İngiltere’deki University College London’dan öroendokrinoloji alanında çalışmalar yaptı. 2004-2007 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 2010’da doçent, 2015 yılında profesör olan Tanrıverdi, 2010-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. SCI ve SCI-E kategorilerinde 109 adet uluslararası yayın olan Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, Memorial Kayseri Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.