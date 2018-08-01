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01 Ağustos 2018 19:08

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

01 Ağustos 2018 19:08


Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı. Av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucunda 15 yaşındaki O.D. kasığından vurularak ağır yaralandı. İlk olarak 112 ekiplerine haber veren köylüler, O.D.’nin kasığına tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olan O.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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