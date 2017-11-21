Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

İlçelere sefer yapması için ihale ile 172 dolmuşun alımının yapıldığını belirten Başkan Mahmut Şahin, “Fakat bu ihaleyi dolmuşun dışı ile değil de içiyle oynayan bir firma kazanmış. 17 kişilik dolmuş 20 kişilik dolmuş yapılmış. Bir dolmuşa 3 kişilik daha koltuk atılabilmesi için 8 metrelik dolmuşun aslında 9 metrelik olması gerekiyor. Fakat dolmuşlar yine 8 metre ama 3 kişi artırılarak 20 kişilik dolmuş haline getiriliyor. Dolayısıyla dolmuşun büyüklüğü aynı olduğu için koltuklar daraltılıyor. Aradaki koltuklar tamam ama 1 buçuk, 2 saat yolculuk yapılan ilçeler var. Bu yolcuların 1 buçuk, 2 saat boyunca bacaklarını kırarak ya da dolmuşun en arkasında, ki dolmuşların arkasındaki kavislerden de 2 santimetre sağdan, 20 santimetre soldan olmak üzere 40 santimetre çalınır, yolculuk etmeleri mümkün değil” diye konuştu.

Bagajlar da kaldırılmış

Yolcu sayısının artırılması için aynı zamanda dolmuşların bagaj kısmının da kaldırıldığını dile getiren Başkan Mahmut Şahin, “Dolmuşlara 3 kişilik koltuk eklenirken arkada bir bagaj bölümü olur. Köye, ilçeye gidenler bunu çok iyi bilir. Orası iptal edilmiş ve koltuk konmuş. Köyden ya da ilçeden şehir merkezine gelen hiçbir vatandaş eline valiz ya da torba getiremiyor” dedi.

“Kayseri’de ‘ayağı çarıklı’ bakışı mı devam ediyor!”

Dolmuşların TÜV’den onay almasının da soru işareti oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Mahmut Şahin, “Eğer, Kayseri’de hala ‘ayağı çarıklı’ bakışı devam ediyorsa, buna bir son verilsin, 1 buçuk-2 saat yolculuk yapan insanlara eziyet edilmesin. Bu yanlıştan vazgeçin. O dolmuşlar TÜV’den nasıl geçmiş, bu dolmuşlar hiçbir büyütme yapmadan nasıl 20 kişiye çıkarılmış, bunların sorusunu kamuoyuna bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.