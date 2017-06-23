Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:18

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin:

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, ‘Hafta Tatili Hakkındaki Kanun’un kaldırılmasının işçilerin haftalık tatil haklarını etkilemediğini söyledi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin:

23 Haziran 2017 10:18


Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi çerçevesinde ‘Hafta Tatili Hakkındaki Kanun’un kaldırılmasının, basına ‘Hafta tatili kaldırıldı’ biçiminde yansıdığını ve işçiler tarafından bu durumun yanlış anlaşıldığını dile getiren Başkan Mahmut Şahin, “Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi konusunda çıkan ‘hafta tatili’ ile ilgili çıkan kanun ise çalışanları ilgilendirmiyor, tamamen işverenin işini kolaylaştırmak adına alınan bir karar” dedi.


Amaç: işverenin işini kolaylaştırmak


Resmi tatilin pazar olmasına dair zorunluluğun uzun yıllar önce kaldırıldığı bilgisini veren Başkan Mahmut Şahin, ‘Hafta Tatilinin Kaldırılması Kanunu’nun işverenin üzerindeki gereksiz maliyet ve emek sarfiyatını ortadan kaldırdığını dile getirdi. Başkan Mahmut Şahin, “İşveren işçisini hafta sonu çalıştıracağı zaman dilekçe vermek suretiyle izin alması gerekiyordu. Bu durum emek ve maliyet noktasında işverene sıkıntı getiriyordu. Kaldırılan bu prosedür. Bu düzenleme iş yaşamına engellerin kaldırılması ve işin hızlandırılması noktasında bir destek. Dolayısıyla işçinin herhangi bir kaybı yok. İşçi yine tatil günlerinde çalıştığında mesaisini alacak, fazla güne kalırsa yine mesaisini alacak. Yani tatil kaldırıldı 7 gün çalışılacak gibi bir anlayış oluştu ise eğer bu doğru değil, kanunda böyle bir madde yok” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!