Tüm - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin:

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde yapılan basın açıklamasına, Genel Başkan Mahmut Şahin’in yanı sıra, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı ve Tüm-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Celal Adıgüzel ile Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı ve Tüm-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Fırat katıldı.

Türkiye’de 81 ilde kamu kurumlarının tamamında, çalışanların yemek ve servis ücretlerinin nakdi olarak verilmesine dair standart bir uygulama olmasına rağmen, ERÜ’de nakdî yardım yerine çalışanlara yemek ve servis hizmeti verildiğini savunan Genel Başkan Mahmut Şahin, “Nakdi olması gereken yardım, yemek ve servis hizmeti ile aynî yardım olarak ödeniyor, nakdî yardımlar ödenmiyor. Neden böyle bir uygulama yapıldığı, çalışanın buradaki menfaatinin ne olduğu ya da aynî yardım yapılıyorsa kimin menfaati vardır sorularına Erciyes Üniversitesinin en yetkili ağzının cevap vermesi gerekir” dedi.

Genel Başkan Mahmut Şahin ayrıca, ERÜ’de taşeron çalışanlardan, OHAL şartlarında işten çıkarma şartları uygulanmadan haksız biçimde işçi çıkarıldığını da söyledi. İşten çıkarılanların, son KHK’daki taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi maddesinden yararlanamayacağını da belirten Genel Başkan Mahmut Şahin, “Taşeron işçilerin sürekli işçi olması konusunda da 4 Aralık itibariyle çalışıyor olması şartıyla, tüm çalışanların sürekli işçi olarak devlet kadrosuna geçmesi söz konusu. Erciyes Üniversitesinde mevcut taşeron çalışanlardan belli sayıda işten çıkarma olmuştur. Olağanüstü hal döneminde işten çıkarmanın şartları var. Hiçbir tutanak tutulmadan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden bu işçiler neden işten çıkarılmıştır? Eğer Erciyes Üniversitesi bu konuyla ilgili açıklama yapmaz ise, bunun açıklamasını biz yapacağız. Mahrem bilgi diye bize bırakmasınlar, lütfen kendileri açıklasınlar. Bu insanların hakkının yenmesine bir eğitim kurumunun rıza göstermesi asla kabul edilemez” diye konuştu.

Genel Başkan Mahmut Şahin, Tüm-İş Konfederasyonu olarak, ERÜ’deki işçilerin sorunları ile ilgileneceklerini ve hak arayışlarında yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.