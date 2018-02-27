Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin:

Şahin ayrıca, ‘hükümetin sendikasıyız’ söylemini de eleştirdi.

Tüm-İş Konfederasyonu hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısına, Genel Başkan Mahmut Şahin’in yanı sıra, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Celal Adıgüzel, Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Fırat, Tüm-İş Konfederasyonu Hukuk Danışmanı Avukat Faruk Karakaya katıldı.

Tüm-İş İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Türkiye’de 4’üncü sıradaki konfederasyon olduğunu belirten Genel Başkan Şahin, bazı sendikaların, üyesi olan işçilere, başka bir sendikaya geçmeleri durumunda ‘Sendika paranızı alamazsınız’ şeklinde baskı yaptığını savundu. Şahin, “Ticarette, siyasette yalanları biliriz. Ama sendikacılıkta bir yalan duydum ki çok şaşırdım; sendika parası yalanı. Kendilerinden istifa edip bizim sendikalara üye olmak isteyen çalışanlara, ‘Eğer istifa ederseniz sendika paranızı alamazsınız’ diyen yalancılarla sendikacılık yapılamaz. Çalışanların şunu bilmesi lazım ki; sendika parası diye bir para yoktur. Toplu sözleşmeden doğan haklarınız vardır ve bu hakkı da söke söke alırsınız. Biz de sizin yanınızda oluruz. Onların bu söylemeleri sadece istifa korkularındandır” diye konuştu.

‘Hükümetin sendikasıyız’ söylemini de eleştiren Şahin, “Bir başka meşhur yalan da, ‘biz hükümetin sendikasıyız’ yalanı. Bu konuda hükumete ve hükumetin yetkililerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar; hakikaten bir sendika kurdunuz da bizim haberimiz mi yok? Bir sendikanız varsa biz de bilelim. Ama yoksa, bütün sendikalara eşit mesafedeyiz diyorsanız, çalışanların üzerinden o baskı kalksın. Yoksa, hükümetin sendikasıyız yalanını söyleyenler, yaptıkları her hatada bu hatayı hükumete yamamış olacaklar. Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekir” ifadelerini kullandı.