İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Şahin’in yanı sıra, geçen Haziran ayında işten çıkarılan servis elemanları, servis elemanlarının yardımcı olduğu ebeveynler ve engelli çocuklar katıldı.

Kayseri’de 60 servis elemanı işinden çıkarıldı

Milli Eğitime bağlı engelli okullarında, engelli öğrencilere servislerde ve okullarda yardımcı olan servis elemanlarının 2003, 2007 ve 2017’de çıkarılan yönetmelikler kapsamında çalıştıklarını ve sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini belirten Şahin, geçen Haziran ayında, 60 servis elemanının uzun yıllardır bu işi yapmasına rağmen, lise mezunu olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyledi. Daha önce çıkarılan yönetmeliklerle lise mezunu olmayanlara sertifika verildiğini kaydeden Şahin, “Sertifikası olmayanlar alınmayacak denilebilirdi, işini şu ana kadar yapanlarla ilgili bir sınav yapılabilirdi ki, Nisan ayında kadroya geçen personeller için formaliteden de olsa bir sınav yapılmıştı. Fakat bu insanlar yıllardır yaptıkları işlerinden bir anda anlamsız bir şekilde kapıya kondular” dedi.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya çözüm bulacağına inandıklarını dile getiren Şahin, “Yeni Milli Eğitim Bakanımızın ki, biz kendisinin hakikaten şimdikilerden çok farklı bir yol çizeceğine inanıyoruz; Bürokratlara teslim olmadan, bürokratların masa başından oturduğu yerden yazdıklarıyla bu işin olmayacağını bildiğimden saha da olan biri olarak, bu yanlışı düzeltmesini ve şu ana kadar çalışanların istisna tutulmasını bekliyor ve bu açıklamayı yapma zorunluluğunu da kendimizde hissediyoruz” diye konuştu.

“120 gün eğitim almamıza rağmen işten çıkardılar”

5 yıldan bu yana servis elemanı olarak çalıştığını belirten Gülfidan Yetkin, 120 gün eğitime tutulmalarına rağmen işten çıkarılmalarına anlam veremediklerini ifade etti. Yetkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize belgeler konusunda, imtihanlara tabii tutuyorlar. Geçen sene de öyle. 120 gün gittik belgelerimizi aldık. Bunları almazsanız çalışamazsınız dediler. Onları da aldık. Ama bunu niye yaptılar anlamadık. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Yani 10 yıllık olan arkadaşlarımız var, 8 yıllık olan arkadaşlarımız var. Hakkımızı inşallah sonuna kadar savunacağız. İlkokul ve ortaokul mezunu. Yani bizim ilkokul mezunu olmamız çalışmamıza engel değil ki. Yıllardır çalışıyoruz. Yani bu, önceki işlerde de çalıştık. Ben 5 yıldır çalışıyorum. Ama ne bileyim veliler olsun biz kendi adımıza olsun anne gibi yani biz şefkatimizi gösteriyorduk buna. Herhangi bir durum olduğunda velilere haber veriyoruz. Teslim aldığımız da bir sorun olduğu zaman onlara telefon açıp niye böyle oldu diyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Saatinde ilaçlarını veriyoruz. Yani okullarda temizlik yapıyoruz. Sırf çocukla, taşıma değil yani götür- getir işi değil. Okulda da bunlarla birlikteyiz yani.”

Yetkin’in açıklamasının ardından bazı veli ve öğrenciler de, servis elemanlarının işe dönmesi gerektiğine dair kanaatlerini dile getirdi.