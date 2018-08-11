Tüm-İş Konfederasyonu’ndan ’Mesai saati’ eylemi

Yapılan eylemde çalışanların mesai saatlerinde vardiya sistemine geçiş ve çalışanların gece çıkışlarındaki ulaşım sorununa dikkat çekildi.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü önünde düzenlediği eylemi sürdürüyor. Konfederasyon üyeleri ile birlikte müdürlük önünde ‘Siz karınızı gecenin bir yarısı dışarıya gönderir misiniz?’ yazılı pankart açan Şahin, 3 vardiya sisteminin bakanlığın talimatı olmadığını, keyfi olarak yapıldığını iddia etti.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aile Bakanlığına bağlı bazı il müdürlüklerinde geçtiğimiz ay vardiya sistemine geçildi. Yıllardır 2 vardiya üzerine çalışıp, herkesin memnun olduğu sistemden durup dururken 3 vardiya sistemine geçildi. Bakanlık böyle bir talimatı kabul etmiyor. ‘Bizden böyle bir talimat gitmedi’ diyor. Bize mantıklı bir izahat yapılmayınca bizde bu işin peşine düştük. Biliyorsunuz ki 2 Nisan’da kadroya geçiş oldu. Biz o zamanda taşeron sisteminin kölelik olduğunu söylüyorduk. Bu kölelik sisteminden memnun olan bazı yöneticiler, bunun devam etmesi noktasında ısrar ediyorlar ve işçilere baskı kuruyorlar. ‘Köleliğe devam edeceksiniz’ diyorlar.”

‘Başında ‘Aile’ yazan bir müdürlük gecenin 11 buçuğunda yuvalarda çalışan kadınları sokağa bırakıyor’ diyen Şahin, “Servis vermiyorlar hatta evlerinin çalıştıkları yere taşımalarını istiyorlar. Kadın çocuk doğurunca, ‘Niye bize sormadan çocuk doğuruyorsunuz’ diyecek kadar diktatör, aileden uzak, süt izni isteyen kadına ‘Çok izin alıyorsun, çocuğun sütten kesilsin’ diyecek kadar vicdansız ve merhametsizler. İzin saatinde namaz kılan insana ‘Akşam eve gidince kılın’ diyecek kadar dinden uzak bu insanlar, eşini de, kardeşini de yanına alarak çalıştırıyorlar. Bunların aileden anladıkları maalesef budur. Aile denilince, akıllarına ‘Ben ailemi buraya yerleştireyim’ geliyor, burayı yöneteyim diye gelmiyor. Bayramda 9 gün bu müdürlük kapalı kalacak ama bütün birimler devam edecek, anneler devam ettirecek. Bütün yük annelerin omzunda ama annelerin üzerinde bir baskı ve kölelik anlayışı devam etsin diye bir zulüm devam ettiriyorlar. Biz kendilerini uyardık. Bunlara 1 ay ‘Bu sistemi değiştirin’ diye yalvardık."