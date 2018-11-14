“Tüm Müslümanlar Siyonist projeye karşı kenetlenmeli”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye saldırılarına dair basın açıklaması yaptı.

Akşam namazı sonrasında yapılan basın açıklamasında konuşan AGD Organizasyon ve Planlama Birim Başkanı Ahmet Ürkündaş, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye karşı saldırılarının sürdüğünü hatırlattı ve “Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. İsrail'in varlığını tanımak ve onun diplomasisini yürütmek kabul edilemez. Siyonist İsrail, kendi mutluluğu için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir” dedi.

Tüm Müslümanlar ve insanlığın İsrail'in politikalarına karşı kenetlenmesi gerektiğini belirten Ürkündaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşımızda Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedini yapmayı planlayan bir akıl var. Süleyman Mabedi yapıldığında yeryüzüne Meshi ineceğini ve Davut Peygamber'in tahtına oturacağına inanan bir akıl var. Siyonizm her yönüyle sapkın bir ideolojidir ve İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olmak aslında tüm insan neslinin yanında olmaktır.

Ürkündaş, son olarak İsrail saldırılarına karşı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“İsrail'e karşı her platformda en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur edilmeyeceği tedbirler alınmalıdır. En ufak bir şiddetin karşılığı İsrail'e en kısa sürede ve en uygun şekilde verilmelidir. Hem ülkemizde hem de diğer İslam ülkelerinde ABD ve İsrail'i besleyen ırkçılık, mezhepçilik politikalarına prim verilmemelidir. Filistin meselesine sahip çıkan herkesle irtibata geçilmelidir. Filistin halkı istediği neticeyi alıncaya kadar ve netice alındıktan sonra yalnız bırakılmamalıdır.”