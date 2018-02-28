Daha önce Şube başkanlığı görevini yapan Nusret Uğurlu’nun yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgül seçildi. Genel Kurul sonrası konuşan yeni başkan Akgül: “TÜMSİAD, Yerel ve evrensel değerlere sahip bütün insanlığa hizmet eden, dürüst, çalışkan, girişimci, değişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, Dünyada Türkiye’yi bir marka haline getirecek işadamları kuşağını oluşturmak için 2005 yılında bir grup işadamı tarafından İstanbul’da kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada TÜMSİAD’ın yurt dışında 9 çözüm ortağı, Türkiye’de 50 şubesi, 12000 civarında üyesi bulunmaktadır. Kayseri’de 2006 yılında kurulan şubemizde, derneğimizin bu zamana gelmesinde emeği ve katkısı olan tüm başkanlarıma ve yönetimde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bayrağı devraldığımız Nusret Başkan’ın derneğimize hizmeti noktasında hakkı çoktur. Şahsım ve yeni seçilen yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Bu hizmet bayrağını taşıma sırası bize gelmiştir. Biz de yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte TÜMSİAD’ınmisyonu ve vizyonu çerçevesinde, aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşıma noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kayserimize ve işadamlarımıza katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Önceki başkan Nusret Uğurlu da 9 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğü görevini devrediyor olmanın heyecanı içinde olduğunu, yeni başkan Hüseyin Akgül’e ve yönetimine başarılar dilediğini söyledi. Ayrıca görevi süresince kendisine destek olan önceki TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert ve Genel Başkan Yaşar Doğan’a teşekkürlerini iletti.

Seçim sonunda yeni seçilen Başkan Hüseyin Akgül tarafından Nusret Uğurlu’ya plaket takdim edildi.

Yeni Yönetim şu şekilde oluştu: Hüseyin Akgül, Mehmet Beyoğlu, Mehmet Yağcı, Atila Ayasılı, Ahmet Çanakçıoğlu, Metin Balıkçı, Murat Cingöz, Mehmet Gültekin, Mustafa Ulaş, Şaban Karaslan, Levent Börklü, Mehmet Raşit Yozgatlıgil, Abdulkadir Aytekin, Ersoy Akpınar, İsmail Dursun, Hüseyin Yılmaz, Osman Atıcı, Mehmet Erkuş, Murat Özdemir.