Turhal Kaymakamı Üçer, Turhal Şeker'i ziyaret etti

Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Şeker'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Turhal Şeker Fabrikasının 28 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 85'inci kampanya hazırlıklarını yerinde inceleyen Ahmet Süheyl Üçer, başarılı bir hazırlık dönemi yaptıkları için Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaret ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay "28 Eylül 2018 Cuma günü Turhal Şeker Fabrikasının 85'inci kampanya dönemi fabrikaya pancar alımı ile başlayacak ve yaklaşık 90 gün sürmesi bekleniyor" dedi.

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri ve Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de hazır bulundu.