Turhal Şeker Fabrikası kireç ocağı dualar eşliğinde 85. kampanya için ateşlendi

Kayseri Şeker tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası’nın 85.
Kayseri Şeker tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikası'nın 85. kampanya dönemi açılışı öncesinde kireç ocağı dualar eşliğinde ateşlenerek faaliyete geçti.
Kireç ocağının ateşlenmesi törenine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel müdür yardımcıları ve çalışanlar katıldılar.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ın konuşmasından sonra dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesilerek kireç ocağının 2. Katında ateşleme yapıldı.