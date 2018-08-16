Turhal Şeker Fabrikasında revizyon çalışmaları sürüyor

Kayseri Şeker’e bağlı Panpa, Panpet, Pandoğa, Pan enerji, Pankent ve Lidaş Şirketlerinin yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer ile birlikte Turhal Şeker Fabrikasında 2018-2019 kampanya dönemi hazırlıklarını birlikte incelediler.

2019 Kampanya dönemi hazırlık çalışmaları hakkında açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikasının 2018-2019 kampanya süresi içerisinde 52 kere duruş gerçekleştirmek zorunda kaldığını ve bu duruşların fabrika ve üretim açısından önemli bir zarar kalemi ve çok vahim bir durum olduğunu belirterek, Kayseri Şeker’in temel prensibinin, Kayseri ve Boğazlıyan’da olduğu gibi Turhal Şeker Fabrikasında da İşletme üretime başladıktan sonra 7/24 esasına göre işletmenin durmadan çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Turhal Şeker Fabrikasında revizyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız çalışanlarımız, ekibimiz. Mühendislerimiz, yöneticilerimiz el birliğiyle gece gündüz bu çalışmaları sürdürüyorlar şuana kadar ki gelinen nokta o bizim beklentilerimizin de oldukça ilerisinde üzerinde. Gerçekten fedakarca yapılan çalışmalar sonuçlarını ortaya koymaya başladı.

Bizim teslim aldığımız Turhal Şeker Fabrikasının işletmesiyle şuandaki işletme arasında da gözle görülür bir farklılık oluşmuştur.Yönetim Kurulu üyelerimiz de gözlemlediler. Onlar da gelişmelere şahit oldular. Fabrikanın ne durumda olduğunu görüyorlar. Tabii şu andaki görünen tablo ilk teslim alınana göre oldukça ileride bir tablodur. Kampanyaya kadar daha aşağı yukarı birbuçuk aya yakın bir süremiz var. Bu birbuçuk aylık süre içerisinde bütün eksiklerimiz inşallah giderilecek ve sağlık içerisinde kampanya gireceğiz.

Bizim tabii işletme anlayışımızda işletme başladıktan sonra 7/24 esasına göre şeker üretimi bitinceye kadar devam etmesi şeklinde bir işletmecilik ön görüyoruz. Bunu gerek Kayseri şeker Fabrikası gerekse Boğazlıyan şeker fabrikasında bu çerçevede gerçekleştiriyoruz.

Geçen yıl çalışan arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre geçen sene Turhal Şeker Fabrikası doksan beş günlük kampanyasüresi içerisinde elli iki kere duruş gerçekleştirmiş. Bu çok vahim bir durum. Tabii gereken hazırlıklar revizyonlar ve tamir bakım işlemleri yapılmadığından, eksikleri giderilmediğinden buna benzer sorunlar yaşıyor. İşletme esnasında her bir duruş demek önemli bir maliyet demek ve ürünlerin bozulması demek. Elde edilecek ürünlerin istenilen kıvamda elde edilmemesi demektir.

Bu duruşlar önemli zarar kalemi oluyor demek onun içinde inşallah bizim tabii temel prensibimiz, Kayseri ve Boğazlıyan’da olduğu gibi Turhal Şeker Fabrikasında da işletme üretime başladıktan sonra 7/24 esasına göre durmadan bu işletmenin çalışmasını sağlamaktır.

Bu çerçevede bütün tedbirler alınıyor bütün gayret gösteriliyor. Ben bu hazırlık aşamasında emeği geçen katkı sağlayan özveriyle çalışan bütün personelimize şükranlarımı ifade ediyorum teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Allah emeklerini zayi etmesin inşallah Cenabı Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Turhal şeker Fabrikası kampanya dönemine başarılı bir şekilde hazır hale gelecektir.”