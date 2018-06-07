Törene Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gedik ve diğer yetkililer katıldılar.

Törende konuşan Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu; Türkiye’nin en önemli şeker fabrikalarından Turhal Şeker fabrikasının Kayseri Şeker ‘e hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Şeker’in sektördeki yerini daha da sağlamlaştıracağına olan inancımız sonsuzdur dedi.

Devir töreni esnasında Konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Özelleştirme idaresinden Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker adına devrini bu törenle almış bulunuyoruz. Bu bizim için tarihi bir gün ve tarihi bir imzadır. Bu imza Kayseri Şeker Fabrikasının son yıllarda yakalamış olduğu başarıyı taçlandıran bir işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Allah utandırmasın.

Turhal Şeker Fabrikasının Türkiye’de şeker sektöründe çok önemli bir kuruluş olduğu inancındayız. Bu anlayış içerisinde bu işe talip olduk. Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker’e kazandırılmasında arkadaşlarımızla birlikte ısrarcı olduk. Şimdi ise 7 Haziran tarihi itibarıyla imzalarımızı atmış bulunuyoruz. Yarın da Türk Şeker yöneticilerinden teslim almış olacağız.

Böylece bizim için Tarihi bir süreç başlamış oluyor. Biz ağır bir yükün altına girdiğimizin Farkındayız. Ama bizim gerek insan kaynaklarımız gerek şirketimizin potansiyeli ve enerjimiz bu ağır yükün üstesinden gelecek bir potansiyel taşıyor. O nedenle bu işten yüzümüzün akıyla çıkmayı ümit ediyoruz. Başarmak için büyük gayret göstermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Gelecek sene yine özelleştirme kapsamında olan fabrikalar tekrardan ihale edilmek noktasına gelecek olursa o zaman yeni fabrikaları da kazanmak arzusundayız dedi.

Başkan Akay Turhal Şeker Fabrikasına sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçiler ve çalışanlar ile ilgili olarak da şunları söyledi; Biz ihalenin ilk yapıldığı gün şunu söylemiştik “Turhal Şeker Fabrikasının ihalesini Kayseri Şeker Fabrikası kazandı. Ama aslında kazanan Turhal Fabrikasın pancar üreten Çiftçiler ve Turhal halkı ve Turhal Şeker Fabrikası çalışanları olmuştur demiştik. Bu anlayışımızı sürdürüyoruz.

Biz tarihi değeri olan Turhal Şeker fabrikasını geliştirerek yaşatmak arzusundayız. Kotasını Kayseri’ye taşımak gibi bir anlayış içerisinde olmayacağız. Kesinlikle o fabrikayı onlarca yıl yaşatmak arzusundayız. Son günlerde Turhal şeker fabrikasına pancar üretimi yapan çiftçilerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda Çiftçilerimiz bizim niyetimizin ne olduğunu neler yapmak istediğimizi anlamış durumdalar. Ama çalışanlar açısından maalesef biraz tahrikkar tutumlar ile karşılaşıldığını üzülerek görmekteyiz. Onların farklı şekilde yönlendirilmek istendiğini biliyoruz. Ama şu inançtayız Turhal Şeker Fabrikasında öncelikli olarak çalışması gereken insanlar o bölgenin insanı, o bölgede yaşayan insanlardır. Biz onların bu hakkına her şekilde saygılıyız. Onlara da bu imkanı sunacağız. Ama olaki oradan olumsuz bir yaklaşım gelecek olursa da Kayseri Şeker’in iki fabrikası olması nedeniyle ciddi bir insan kaynağı potansiyeli mevcut olup Turhal Şeker Fabrikasının işletilmesi konusunda herhangi bir zaafiyete müsaade etmeyiz. Gereken tedbirleri bu çerçevede alırız ama elinden geldiği kadar şirkete katkı sağlamak çalışmak isteyenleri de başımızın üstün taşırız. Onlara bu fırsatı şimdiye kadar verdik şimdiden sonra da ilk fırsatı onlara vereceğiz. Ümit ediyorum karşılıklı anlayış içerisinde Turhal Şeker Fabrikası başarı ile varlığını sürdürecektir."