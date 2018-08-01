Turhal Şeker’e AK Parti’den ziyaret

Ak Parti Tokat İl Teşkilatının Turhal Şeker’i ziyaretine Ak Parti Turhal İlçe Başkan Yardımcıları Bekir Ay, Özdemir Bay güneş, Ali Altuğ,Gençlik kolları başkanı İsmail aydın, Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayla Bedirhan Çelik ve Ak Parti Meclis üyeleri de katıldılar.
Ziyaret esnasında konuşan Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan Kayseri Şeker gibi sektör lideri konumundaki bir kurumun Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turhal Şeker Fabrikasındaki 84’üncü kampanya hazırlıkları hakkında heyeti bilgilendirdi.