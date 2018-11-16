Turhal taşıyıcıları özelleşecek fabrikaların tamamını Kayseri Şeker'e verilmesini istiyor

Turhal Şeker Fabrikası ile birlikte 85 yıllık bir geçmişe sahip olan 140 üyesi ve 200 aracı bulunan Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu, "Özelleşecek fabrikaların tamamının Kayseri Şeker'e verilmesini istiyoruz" dedi.

Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu; "Bölgemizde şeker fabrikası gibi başka bir kuruluş yok. Şeker fabrikasında pancar, küspe, şeker gibi ürünlerin nakliyesi olduğu için nakliyecilerin ayakta durmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu sayede nakliyeciler ayakta duruyor. Turhal Kooperatifi de zaten buranın lokomotifi durumundadır. Turhal Şeker Fabrikası özelleşmeden önce fabrikaya dışarıdan müdahale çok oluyordu. Müdahale olunca da kooperatifler değil, daha çok aracı kurumlar kazanıyordu. Taşıyıcılar Kooperatifi olarak biz taşeron durumuna düşüyorduk. Fabrikayı Kayseri Şeker aldıktan sonra tabi bu iş ortadan kalktı ve doğrudan Kayseri Şeker ile sözleşme yapıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çokta mutluyuz. Kayseri Şeker'in bütün şeker fabrikalarını almasını istiyoruz. Turhal Şeker Fabrikasında özelleşmeden önce devletten kalan 27 bin ton son şekerimiz vardı. Taşıma ihalesi için Ankara'ya gittim. Oradaki bütün daire başkanlarına herkese şunu söyledim; 'Bu fabrikalar biran önce satılması lazım". Bu fabrikalar Ankara'da oturmayla yönetilmiyor. Buraya davet ettiğiniz insanların birçoğu Turhal Şeker Fabrikasının nerede olduğunu bile bilmiyor. Ama Turhal Şeker Fabrikasını yönetmeye kalkıyorlar. Gördük ki Kayseri Şeker yöneticileri ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay gecesini gündüze katıyor. Haftada iki defa üç defa sürekli fabrikaya geliyor. Yöneticilerin fabrikaya gelmesi demek buradaki insanların daha iyi çalışması demek, onları motive etmesi demektir. Onun için ben Kayseri Şeker'e özelleşecek şeker fabrikalarının biran önce hem de devrinin verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Fabrikaların daha iyi çalışması için, kooperatifler için, bölge için, Çiftçi için de diğer fabrikaların da bir önce devredilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker yöneticileri ile kısa sürede kaynaştıklarını ve çok iyi ilişkilerin olduğunu vurgulayan Soylu; "Biz kooperatif olduğumuz için Kayseri Şeker'in nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Kayseri Şeker yöneticileri, çiftçi için gecesini gündüzüne katıyorlar. Mesaidir, saattir yok. Her saat bölge müdürü, bölge şeflikleri kantarlarda çiftçi ile beraberler. Bundan çiftçimiz de memnun zaten. Bu ileriki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Kayseri Şeker ile birlikte daha güzel hizmetler yapabilmemiz, bölge çiftçimizi maus makinesi ile tanıştırmamız için öncelikle arazi toplulaştırma işlerimizin hızlandırılmasını bekliyoruz. Kayseri Şeker yöneticileri ile tanıştık, kısa zamanda kaynaştık. Çok iyi bir bireysel ilişkilerimiz var. Turhal Şeker Fabrikasının uzun yıllar hizmet etmesini bekliyoruz" diye konuştu.