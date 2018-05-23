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23 Mayıs 2018 11:17

Turist Kafilesi kaza yaptı: 9 yaralı

Kayseri İncesu ilçesinde turist kafilesini taşıyan aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Turist Kafilesi kaza yaptı: 9 yaralı

23 Mayıs 2018 11:17


Alınan bilgiye göre olay, sabah 7.30 sıralarında ilçeye bağlı Saraycık Mahallesinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 34 EN 5510 plakalı otomobil ile Y.Ö. yönetiminde ki 50 EZ 301 plakalı minibüs çarpıştı. Olayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Turistleri taşıyan 50 EZ 301 plakalı minibüste 5’i Koreli 1’i Çin vatandaşı turist yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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